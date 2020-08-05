В Томской зафиксированы 53 новых случая COVID-19

5 августа 2020 / Томский Обзор

Сегодня, 4 августа, в Томской области зарегистрированы 53 новых случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 68 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Уточняется, что у 22 заболевших имеются ОРВИ, у 10 - пневмония, у 21 инфекция протекает бессимптомно.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 50 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлены 4411 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2969, умерших 40.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 0,87.

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