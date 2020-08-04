МАЗ насмерть сбил пешехода в Томской области
5 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 3 августа, в Томской области под колеса МАЗ-53366 попал 30-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.20 на 55 километре трассы Мельниково-Кожевниково-Изовка. Здесь 51-летний водитель грузовика сбил пешехода, который, по предварительным данным, находился на проезжей части.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший погиб.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Госавтоинспекция обращается к пешеходам с просьбой быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора.
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