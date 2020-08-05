В Томской области пожилая женщина пошла за грибами и заблудилась

5 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: ТО ПСС

Накануне, 4 августа, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы вывели из леса заблудившуюся в окрестностях села Лоскутово 81-летнюю женщину, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Около 11:00 женщина ушла в лес за грибами. Спустя пару часов поняла, что заблудилась и позвонила родственникам. Они обратились за помощью», - сказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Он отметил, что в поисках принимали участие сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы, пожарные села Богашево и полицейские.

«Нашли женщину в 18:40 в двух километрах от того места, где она вошла в лес. Состояние ее удовлетворительное. Выводили из леса долго – в силу возраста пенсионерке было тяжело передвигаться», - добавил Кузьменчук.

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