С начала пандемии в Томской области от коронавируса скончались 40 человек

Сегодня, 4 августа, в Томской области зафиксированы 48 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 58 человек. Двое пациентов скончались, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении уточняется, что у 19 заболевших имеются ОРВИ, у восьми - пневмония, у 21 инфекция протекает бессимптомно.

Скончавшиеся пациенты входили в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной системы. У обоих инфекция осложнялась крайне тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, респираторным дистресс-синдромом и острой дыхательной недостаточностью.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 48 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлен 4358 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2901, умерших 40.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 0,93.

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