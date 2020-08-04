Томские приставы арестовали Mercedes свадебного кортежа из-за долгов

В Томске судебные приставы арестовали иномарку, входящую в свадебный кортеж, в счет погашения задолженности по налогам и коммунальным услугам, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Томич, имеющий доход от сдачи в аренду своих автомобилей, задолжал более 200 тыс. рублей. Из них около 180 тыс. рублей приходится на налоги, 33 тыс. рублей на оплату услуг предприятиям ТЭК. Еще 17 тыс. рублей - исполнительный сбор за неисполнение судебных решений в добровольный срок.

Всего у мужчины 7 легковых иномарок. Сотрудники отделения судебных приставов по Советскому району наложили запрет на совершение регистрационных действий в ГИБДД. Вскоре состоялся арест одной из иномарок, которая попала в поле видимости программно-аппаратного комплекса «Дорожный пристав».

"Видеокамера «вычислила» автомобиль Mercedes-Benz S300 2005 г.в., когда тот ехал в составе свадебного кортежа во Дворец бракосочетаний города Томска. За рулем машины, арендованной для торжества, находился водитель, который ничего не знал о долгах владельца транспорта", - говорится в сообщении.

Судебные приставы препроводили машину до Дворца бракосочетаний. Здесь же, в присутствии должника был наложен арест на имущество. Предварительно Mercedes-Benz оценен в сумму 600 тыс. рублей. Автомобиль оставили гражданину на ответственное хранение, предупредив его об уголовной ответственности за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу арестованного имущества.

В случае, если владелец не погасит долги полностью в течение срока, установленного судебным приставом, иномарку направят на оценку, а впоследствии – на реализацию.

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