Пассажиропоток томского аэропорта «Богашево» в I полугодии снизился в 2,2 раза

4 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Пассажиропоток томского аэропорта «Богашево» в январе–июне 2020 года составил 149,727 тыс. пассажиров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта Росавиации.

За аналогичный период 2019 года аэропорт обслужил 334,05 тыс. человек. Таким образом, показатель снизился в 2,2 раза.

В июне пассажиропоток «Богашево» составил 13,413 тыс. человек, что вдвое больше, чем в мае, но в пять раз хуже аналогичного показателя за июнь 2019 года.

Как сообщалось, в 2019 году пассажиропоток аэропорта «Богашево» вырос на 20,6% и составил 759,2 тыс. человек.

Совладельцами ООО «Аэропорт Томск» являются ООО «Новапорт Холдинг» (74,92%) и Фонд госимущества Томской области (25,08%).

«Новапорт» на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.

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