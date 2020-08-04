«Эксперт РА» присвоило двум сериям облигаций Томской области кредитный рейтинг «ruВВВ+»

4 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям Томской области серий 34055 и 34062 кредитный рейтинг «ruВВВ+», сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на агентство.

По данным выпускам не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом Томской области (рейтинг «ruВВВ+») и облигациями.

Размещение облигаций серии 34055 состоялось в декабре 2015 года, объем первого размещения составил 100 тыс. рублей, срок обращения — 8 лет. В сентябре 2016 года эмитент доразместил ценные бумаги на 3 млрд рублей, в ноябре 2017 года — еще на 4 млрд рублей. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала погашается в даты выплат 18-го, 22-го, 26-го и 30-го купонов.

Облигации серии 34062 были размещены в декабре 2017 года, объем первого размещения составил 100 тыс. рублей при номинальном объеме выпуска 7 млрд рублей, в октябре и декабре 2019 года регион доразместил весь выпуск. Срок обращения выпуска — 7 лет. Ставка первого купона составила 7,5%, к ней приравнены ставки 2-28-го купонов.

Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

Помимо облигаций серий 34055 и 34062, в настоящее время в обращении находятся два займа Томской области для населения: 25063 объемом 1,1 млрд рублей и 25064 объемом 600 млн рублей (дата погашения обоих займов — 23 октября 2021 года).

Как сообщалось, в конце июля «Эксперт РА» впервые присвоило Томской области рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB+».

Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы — 82,926 млрд рублей, дефицит — 3,326 млрд рублей, или 4% от расходов.

Госдолг Томской области на 1 июля составил 35,74 млрд рублей, в том числе 13,547 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 16,197 млрд рублей — на ценные бумаги, 6 млрд рублей — на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2021 года установлен на уровне 32,279 млрд рублей.

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