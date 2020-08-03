Томский госуниверситет получил более 3,5 тыс. бюджетных мест

3 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский государственный университет (ТГУ) дополнительно получил около 1 тыс. бюджетных мест и теперь более 3,5 тыс. студентов смогут поступить в 2020 году в вуз бесплатно, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-центр Томского госуниверситета.

Решение об увеличение бюджетных мест было принято Миннауки и высшего образования РФ.

«Томский регион, являясь пилотной площадкой стратегии научно-технического развития России, прежде всего нуждается в приращении фундаментальных и прикладных специалистов. Именно поэтому в бакалавриате ТГУ в этом году появились дополнительные места по таким направлениям как физика, информационные системы и технологии, программная инженерия, инноватика», — цитирует пресс-центр ректора вуза Эдуарда Галажинского.

По его мнению, выделение дополнительных бюджетных мест вузу позволит расширить подготовку специалистов, способных создавать новые технологии и продукты, необходимые для того, чтобы «вывести Россию на новый технологический уровень».

«Согласно правилам, установленным Минобрнауки, на бюджетные места могут претендовать не только граждане РФ, но и ребята из республик Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, а также наши соотечественники, проживающие за рубежом. Это повышает уровень конкуренции при поступлении и дает вузам возможность отобрать талантливых абитуриентов», — подчеркнул Галажинский.

Также в пресс-центре вуза агентству уточнили, что в прошлом году на обучение в ТГУ поступили около 4 тыс. первокурсников.

Всего в университете на 14 факультетах учатся более 15 тыс. студентов.

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