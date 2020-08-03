За сутки в Томской области зарегистрированы 49 новых случаев COVID-19

3 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

За прошедшие сутки в Томской области зафиксированы 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 62 человек. Один пациент скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сообщении уточняется, что у 23 заболевших имеются ОРВИ, у 21 инфекция протекает бессимптомно.

На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 9 человек.

С учетом последних данных, за весь период в Томской области установлен 4310 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2843, умерших 38.

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