Бывший глава департамента здравоохранения Томской области возглавил роддом №4

Томский Обзор / Фото: 3 августа 2020 // Фото: zdrav.tomsk.ru

Александр Холопов, уволенный с поста главы регионального департамента здравоохранения «за организационный бардак в морге», возглавил роддом №4.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, Александр Холопов приступил к работе в новой должности сегодня, 3 августа.

«Александр Владимирович Холопов соответствует всем необходимым квалификационным требованиям и имеет большой опыт работы в практическом здравоохранении, в том числе в руководстве учреждением родовспоможения», — говорится в сообщении.

Александр Холопов был назначен завотделением анестезиологии и реанимации роддома №4 в 1997 году. В 2008 году перешел на должность главврача Колпашевской ЦРБ. В 2010 был включен в Совет врачей департамента здравоохранения. В 2011 году возглавил Областной перинатальный центр. В 2014 занял пост главы регионального департамента здравоохранения, сменив на этом посту Ольгу Кобякову.

В июле 2020 года был уволен со своего поста в связи с публикациями в томских СМИ о варварском хранении тел, в том числе, умерших от коронавируса, в одном из томских моргов.

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