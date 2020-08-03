Таможенники перекрыли канал контрабанды леса из Томской области

3 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Кемеровской таможни

Кемеровская таможня, совместно с УФСБ и УМВД по Томской области пресекли канал контрабанды леса в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба таможни, отправкой леса занимался индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Томске. Он покупал древесину сомнительного происхождения и, совместно с неустановленной группой лиц, отправлял автотранспортом в Узбекистан. Чтобы товар пропустили через границу, их сопровождали фиктивным пакетом документов.

На таможне задержали семь единиц автотранспорта, перевозившего контрабандный лес. Грузовики помещены на охраняемую стоянку. Согласно заявленной таможенной декларации стоимость почти 300 кубометров пиломатериала составляет более миллиона рублей. Реальная стоимость стратегически важного товара и ущерб нанесенный государству устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важного товара (пиломатериалов) в крупном размере). Подозреваемый в контрабанде заключен под стражу, теперь ему грози до семи лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.

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