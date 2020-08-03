Томские врачи спасли глаз 10-летнему ребенку

Офтальмохирурги Томской областной клинической больницы спасли глаз 10-летнему мальчику, который повредил его осколками стекла, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Пациента доставили в кабинет неотложной офтальмологической помощи, а затем госпитализировали в отделение офтальмологии.

«Ребенок получил травму глаза стеклом, ситуация была достаточно серьезной. Специалисты провели ювелирную работу: выполнили операцию, направленную на реконструкцию передней камеры правого глаза и восстановление его правильной анатомии», — рассказала заведующая офтальмологическим медицинским центром Ирина Елманова.

Операция была выполнена офтальмохирургом, кандидатом медицинских наук Алексеем Екимовым и заведующим отделением анестезиологии-реанимации Сергеем Козыренко. Все манипуляции выполнялись внутри глаза с помощью микроскопа и с использованием высококачественного микрохирургического инструментария.

«В результате удалось добиться не только хорошего анатомического, но и благоприятного функционального результата. Все хорошо, ребенок видит. Но возможно, ему будет необходим второй этап лечения», — пояснила врач.

В настоящее время ребенок выписан из стационара и наблюдается амбулаторно у детского офтальмолога медицинского офтальмологического центра ТОКБ.

В Томской ОКБ оказывают экстренную и плановую хирургическую медпомощь детскому населению по профилю «Офтальмология». В 2019 году в стационаре Томской ОКБ прошли лечение 140 детей.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская областная клиническая больница» (ТОКБ) — это ведущее многопрофильное медицинское учреждение Томской области, одна из крупнейших больниц Сибирского Федерального округа. ТОКБ включает в себя консультативно-диагностическую поликлинику, стационар на 950 коек, в состав которого входит 24 специализированных отделений, отделение экстренной и консультативной медицинской помощи (санавиация), пансионат.

В течение года врачи ТОКБ оказывают амбулаторную медицинскую помощь 150 000 пациентам, стационарное лечение получает 26 000 человек. Хирургами ТОКБ ежегодно проводится около 13 000 операций.

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