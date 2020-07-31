Завтра в Томске возобновят движение трамваи №3 и №5

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

В субботу, 1 августа, в Томске после завершения ремонта трамвайных путей на ул.Лебедева будет возобновлено движение трамваев маршрутов №3 и №5.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, в субботу и трамваи будут работать по графику выходного дня. Так, трамваи маршрута № 3 выйдут на линию в 6.30 и вернутся в депо в 23.00. Интервал движения при этом составит 7-8 минут в «часы пик» и 11-12 минут в межпиковое время. «Пятерки» начнут работу в 6.46 и закончат в 20.37. Они будут следовать с интервалом 18 минут в «часы пик» и 35 минут в межпиковый период.

С понедельника, в будни, они будут начинать работу с 6 часов утра и следовать с уменьшенным интервалом. «Трамвайно-троллейбусное управление» обеспечит работу 4 трамвайных вагонов на маршруте № 3 и 3 вагонов – на маршруте № 5.

Напомним, ремонт трамвайных путей на ул.Лебедева начался в июне. Подрядчику предстояло привести в нормативное состояние 1194 метров одиночного пути и переезды на пересечениях ул.Лебедева и ул.Киевской, построенные в 1967 году, заменить рельсы, шпалы, балласт из песчано-гравийной смеси. В работе используют деревянные шпалы, пропитанные безопасным составом, и стальные рельсы.

Годом ранее подрядчик «Трамвайно-троллейбусного управления» отремонтировал пути по ул. Советской на участке между пр. Кирова и пр. Фрунзе.

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