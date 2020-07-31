В Томском районе нашлись два заблудившихся подростка

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Двое подростков 16 и 17 лет заблудились в лесу в Томском районе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение поступило в экстренные службы минувшей ночью. По железнодорожным путям юноши возвращались из села Октябрьское в Итатку. Решив сократить путь, они свернули в лес. Через некоторое время подростки поняли, что самостоятельно не смогут выйти к своему поселку и позвонили в Службу спасения.

На поиски заблудившихся отправились сотрудники ГУ МЧС, полицейские, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы, работники областной противопожарной службы, представители администрации района, волонтеры «Лиза Алерт» и родственники заблудившихся — всего около 30 человек и 10 единиц техники.

В 12.30 подростки вышли на дорогу, где их встретили сотрудники полиции.

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