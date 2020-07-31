СИБУР открыл новый офис для томской digital команды

31 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Отдел корпоративных коммуникаций ООО "Томскнефтехим"

В конце июля в Томске открылся новый, комфортабельный и оснащенный по последнему слову техники офис компании «СИБУР Диджитал». 5 этажей, около 1000 квадратных метров на которых располагаются рабочие места для 120 сотрудников, уютные зоны отдыха, кофе-поинты, оснащенные комнаты приема пищи и удобные гардеробные.

В томском digital офисе на первом этаже расположились сотрудники отдела технической поддержки ИТ-инфраструктуры и корпоративных ИТ-систем, отвечающие за электронный документооборот, доработки Jira и Confluence, стабильную работу корпоративного HR-инструмента ОПОРА и SAP HCM. Они держат ИТ-фундамент компании, предотвращая сбои в ИТ-системах. Второй и четвертый этаж заняли команды развития бизнес-приложений и информационно-производственных систем. Именно здесь сидят разработчики по направлениям MES и LIMS, которые в режиме реального времени поддерживают корректную и стабильную работу математической системы управления производством не только в Томске, но и в Воронеже, Кстово, Перми, Тобольске, на благовещенском предприятии ПОЛИЭФ и тверском ПЭТФ. Этажом выше находятся просторные переговорные комнаты, оснащенные системами кондиционирования и видеоконференцсвязи. Выше всех расположилась томская цифровая команда СИБУРа: специалисты Data Science, разработчики цифровых продуктов, таких как Эконс, мобильные обходы и цифровые наряды-допуски.

«Свободное и технически оборудованное пространство нового офиса позволяет с комфортом работать не только в закрепленной за твоим подразделением зоне, но и в блоке коворкинга, переговорной, и даже рядом с кофе-поинтом. Если же нужно отвлечься и перезагрузиться, то помогает зона отдыха или открытое пространство с видом на реку. Еще один плюс – расположение офиса в центре города, а не за несколько десятков километров от него, как это было раньше, что позволяет быстрее добираться до работы», - отмечает Александр Никитенко, менеджер отдела управления сервисами ИТ и связи.

«Переезд для команды Data Science только начался, поэтому побывать в офисе успел только однажды, но это быстрое знакомство оставило приятное впечатление. Функциональная и уютная обстановка. Лаконичный дизайн. Инновационная среда в историческом центре старинного сибирского города – это пример гармоничного соотношения новации и традиции, которое столь востребовано в наше время», - рассказывает младший аналитик Юрий Эйхорн, который сейчас работает над развитием предиктивных моделей на производстве СИБУРа.

Томский диджитал офис СИБУРа уже начинает принимать первых сотрудников, а к середине августа вся команда из 120 экспертов переедет в новый дом и центр города по праву можно будет назвать цифровым.

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