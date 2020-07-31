Краеведческий музей приглашает томичей отметить Ильин день в Youtube

31 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Томский областной краеведческий музей им.М.Б.Шатилова представит онлайн программу «Ильин день», посвященную одноименному празднику, который отмечается 2 августа.

Как сообщают организаторы, с 31 июля по 2 августа все желающие смогут познакомиться с подлинными традициями народного праздника, узнать тайны обрядовой русской кухни. Томичи узнают, что такое Ильинская пятница, в честь кого строили Ильинские и Пятницкие церкви и назывались Пятницкие улицы, с какими обычаями и традициями связано празднование Ильина Дня, что делали русские крестьяне в этот день.

Узнать интересные факты об этом древнем празднике можно на Youtube-канале музея. Трансляция видеороликов будет доступна с 31 июля по 2 августа.

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