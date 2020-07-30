Mazda и ВАЗ столкнулись в Северске, пострадала женщина

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 30 июля, в Северске на пересечении улиц Транспортной и Калинина столкнулись Mazda Demio и ВАЗ 212140, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 17.30. По предварительным данным, иномарка выехала на перекресток со второстепенной дороги, где столкнулась с отечественным автомобилем, которых ехал по главной дороге.

В результате ДТП пострадала 50-летняя женщина-пассажир ВАЗа. С травмами ее доставили в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки в Томской области произошло 6 дорожно-транспортных происшествий.

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