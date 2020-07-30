Томский НПЦ «Полюс» начнет производством безртутных антивирусных ламп

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

АО «Научно-производственный центр «Полюс» (Томск) запустит производство безртутных антивирусных ламп «Экран-50.1», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

Опытный образец эксиплексного рециркулятора разработан институтом сильноточной электроники СО РАН, после чего технология была передана НПЦ «Полюс» для серийного производства.

«Преимущество новой томской антивирусной лампы, в отличие от широко распространенных ртутных, в способности уничтожать не только бактерии, но и многие известные типы вирусов и грибков. Это преимущество достигается за счет излучения более жесткого ультрафиолетового спектра с длиной волны 222 нанометра», — говорится в сообщении.

Оборудование может быть востребовано для обработки воздуха в производственных, спортивных, учебных помещениях, а также парикмахерских, косметических салонах и других помещениях.

«Мы в Томской области на деле показываем: путь от инновационной разработки до серийного выпуска продукции может и должен быть не длинным. В таких совместных проектах и есть цель и смысл интеграции ученых и производственников, которой отличается томский научно-образовательный комплекс», — цитирует пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Научно-производственный центр «Полюс» (Томск) образован в 1951 году, специализируется на производстве бортового оборудования для авиакосмической и морской техники. Порядка 90% российской орбитальной группировки оснащено теми или иными приборами производства «Полюса».

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