Томские вузы сохранили позиции в Национальном рейтинге университетов

Томский Обзор / Фото: 30 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

«Интерфакс» опубликовал обновлённый рейтинг российских университетов: ТГУ сохранил за собой 7-е место, ТПУ — 8-е место. Ещё три вуза (ТУСУР, ТГАСУ и ТГПУ) укрепили свои позиции, СибГМУ — немного сдал.

Первая десятка обновлённого рейтинга осталась прежней. Лидеры российского высшего образования — Московский госуниверситет (МГУ), Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ) и Московский физико-технический институт (МФТИ). На четвёртом месте — Высшая школа экономики (ВШЭ).

Наиболее существенным в топ-10 стало то, что ближайший конкурент томичей — Новосибирский госуниверситет (НГУ) — поднялся на пятое место, обогнав Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ). Это произошло за счет существенного укрепления показателей международного сотрудничества и исследований. При этом необычно низкое место НГУ занял по показателю образования (спектр программ, качество абитуриентов, организация практики и т.д.) — 95-е место из 337. В этом направлении его с запасом опередили не только ТГУ, ТПУ и ТУСУР, но и даже ТГПУ.

Старейший в Сибири Томский госуниверситет укрепил свои позиции в исследовательской работе, набрав 694 балла из 1000 — почти на 40 баллов больше, чем годом ранее.

Томский политех при этом занял пятую строчку рейтинга по показателю предпринимательства, который характеризует сотрудничество университета с высокотехнологичными компаниями, инновационную инфраструктуру, НИОКР и портфель патентов.

ТУСУР после отката в прошлом гоуд на 45-ю строчку в новом рейтинге несколько укрепился, заняв 43-е место. В этом ему, как и политеху, помогл показатель вузовского предпринимательства (27-я строчка).

ТГПУ поднялся на две строчки, заняв 62-е место. При этом среди вузов, которые готовят учителей, томский Пед по-прежнему уступает только Московскому педагогическому государственному университету.

ТГАСУ также сохранил прописку в первой сотне вузов, поднявшись с 97-го на 93-е место. Здесь свою роль во многом сыграли показатели международного сотрудничества: в ТГАСУ традиционно едет учиться большое количество студентов из стран Африки и Азии.

Среди томских вузов просел в новом рейтинге только СибГМУ, опустившись с 48-го на 56-е место. Однако составители рейтинга отмечают, что это такое произошло почти со всеми медицинскими вузами из-за корректировки методики оценки.

«Томская область последовательно движется к решению стратегической задачи — созданию научно-образовательного центра мирового уровня, интеграции университетской и академической науки с реальным сектором экономики и высокотехнологичным бизнесом. Улучшение показателей наших университетов говорит о том, что томичи выбрали верный вектор развития, и мы от него не отступим», — прокомментировал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Национальный рейтинг университетов — результат ежегодного масштабного исследования российских вузов, который ведется «Интерфаксом» с 2010 года. Деятельность университетов оценивается по шести параметрам: образование, исследования, социализация, интернационализация, инновации и бренд. Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих официальных сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем СПАРК и СКАН.

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