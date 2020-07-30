Тело пропавшего жителя Томской области нашли в реке

30 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Тело жителя села Тегульдет, числившегося без вести пропавшим, обнаружили в реке. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, 36-летний мужчина ушел из дома на рыбалку 26 июля и не вернулся. В этот же день в старице «Тегульдетская» нашли лодку и улов пропавшего. Во время поисков, в которых принимали участие сотрудники МЧС, в старице было обнаружено и тело пропавшего.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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