В Томске мужчина выпал из окна многоэтажки

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 29 июля, в Томске из окна 4 этажа многоэтажного дома по ул.79-й Гвардейской Дивизии выпал 44-летний мужчина. Он упал на пристройку, откуда его сняли сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение об инциденте поступило в 16.04.

«Пока падал, он ударился об опору освещения и получил сильные травмы. Спасатели поместили его на носилки и спустили с помощью альпинистского снаряжения вниз, где пострадавшим занялись медики», - сказал замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: ТО ПСС

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