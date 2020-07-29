«Газпромнефть-Восток» доставит по воде свыше 800 тонн грузов на автономные промыслы Томской области

29 июля 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» открыл сезон летней поставки грузов на удаленные месторождения по рекам Обского бассейна. За короткий период навигации предприятие поставит на недоступные для автотранспорта промыслы сотни тонн оборудования и материалов. Первый груз – шеститонный двигатель для газотурбинной электростанции – уже отправился по рекам Томской области в сторону Шингинского месторождения.

Традиционно сезон летней речной навигации в Западной Сибири продолжается с мая по июль. В эти месяцы реки становятся достаточно полноводными для прохождения крупных судов. Это открывает возможность для водного сообщения с автономными промыслами, которые отрезаны от большой земли непроходимыми в летний период болотами. Использование речных маршрутов – один из экономичных и эффективных способов транспортировки оборудования и ресурсов. Доставка вертолетом подобного груза стоила бы в десятки раз дороже. К тому же вместимость барж значительно превышает аналогичные характеристики вертолета.

В начале июня «Газпромнефть-Восток» отправил по водному на север Томской области пути первую в этом сезоне партию оборудования и материалов весом около 200 тонн. В состав груза вошел шеститонный двигатель для газотурбинной установки, являющейся частью электростанции Шингинского месторождения мощностью 24 МВт. Современное оборудование использует в качестве топлива побочный продукт нефтедобычи – попутный нефтяной газ. С его помощью вырабатывается электроэнергия, обеспечивающая в условиях автономии работу всех производственных объектов Шингинского, Южно-Шингинского, Нижнелугинецкого, Западно-Лугинецкого и Юго-Западной части Крапивинского месторождений.

За три недели груз преодолеет более четырех тысяч километров. Первый этап – доставка после ремонта на заводе-изготовителе в городе Рыбинск, Ярославской области, большегрузным автомобилем в Томск. Далее – десятидневный маршрут по рекам Обского бассейна: Томь, Обь, Васюган и Чижапка. В селе Моисеевка, Каргасокского района Томской области, дизель погрузят на тягачи и привезут на Шингинское месторождение, которое находится в 60 километрах от причальной стены.

Самым сложным участком этого маршрута станет 108-километровый участок по речке Чижапка, правому притоку Васюгана.

До конца лета «Газпромнефть-Восток» поставит речным транспортом на автономные промыслы в Томской области более 800 тонн оборудования и материалов. Предприятие использует летние артерии для грузоперевозок уже 7 лет. За этот период на месторождения по воде было поставлено более 10 000 тысяч тонн. Самым результативным стал год, когда на удаленные промыслы предприятия по рекам пришло более 3200 тонн. Это объясняется обильными дождями, которые сохраняли полноводность притоков Оби в летние месяцы, что позволило продлить период навигации.

Сергей

Милешин начальник Управления материально-технического обеспечения «Газпромнефть-Востока» Для компании период навигации один из самых оптимальных способов доставки материально-технических ресурсов на автономные промыслы в летний период, когда отсутствует автомобильное сообщение. Поэтому программу поставок на накопительные склады мы формируем таким образом, чтобы обеспечить своевременную погрузку и доставку грузов на месторождения речным транспортом в короткий период навигации по большой воде.

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