В Томской области опрокинулся УАЗ, погиб водитель

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 28 июля, в Томской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.30 в Тегульдетском районе в поселке Черный Яр на ул.Лесной, 7. Здесь съехал с дороги и опрокинулся УАЗ-37195. По предварительным данным, 33-летний водитель выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением.

От полученных травм водитель скончался до приезда «скорой». Обстоятельства происшествия выясняются.

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