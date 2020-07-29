Более 250 абитуриентов сдадут онлайн-экзамен в ТПУ

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Томский политех проведет массовый онлайн-экзамен для абитуриентов. Одновременно вступительное испытание будут проходить более 250 абитуриентов из стран СНГ и выпускников ссуозов, то есть те, кто не сдавал ЕГЭ, сообщает пресс-служба вуза.

Абитуриенты будут находиться в разных городах и странах и выполнять задания дистанционно на собственной платформе ТПУ, которая интегрирована с системой прокторинга для наблюдения за ходом экзамена. За испытаниями также будут наблюдать прокторы — сотрудники ТПУ: каждый из них может одновременно контролировать десять человек.

Завтра абитуриенты ТПУ будут сдавать физику, химию, информатику, географию, обществознание — в зависимости от выбранного направления для поступления. Время сдачи экзамена — от 45 до 235 минут — зависит от предмета. Экзаменационные задания для вступительных испытаний разрабатывали преподаватели ТПУ, они максимально приближены к формату ЕГЭ.

Всего этим летом собственные вступительные испытания ТПУ проходят более 1000 абитуриентов. Они уже сдали два обязательных экзамена — русский язык и математику. Четверг, 30 июля, — один из дней, когда абитуриенты будут сдавать последний, третий, экзамен.

Напомним, в апреле 2020 ТПУ начал тестирование различных способов приема вступительных испытаний у абитуриентов из России и других стран. Предполагалось, что апробация этой системы пройдет в ходе «Политехнической олимпиады» — традиционного мероприятия для школьников 11-х классов и учащихся последних курсов колледжей и техникумов.

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