В Томской области ребенок попал под винт моторной лодки, которой управлял пьяный водитель
Житель Томской области пойдет под суд за нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в мае 2020 года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перевозил 4 человек (из них 3 несовершеннолетних) на маломерном судне «Обь» по реке Уень Кожевниковского района. Водитель без права управления маломерным судном, перевозивший пассажиров без спасательных жилетов, допустил резкое изменение движение судна. В результате из лодки выпал сам обвиняемый и семилетний пассажир. В воде ребенок попал под лопасти винта лодочного мотора. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Мужчина и оставшиеся пассажиры судна были спасены очевидцами произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном и находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинительное заключение по данному делу утверждено томским транспортным прокурором. Дело направлено в суд.