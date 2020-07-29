В Томской области ребенок попал под винт моторной лодки, которой управлял пьяный водитель

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Житель Томской области пойдет под суд за нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2020 года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, перевозил 4 человек (из них 3 несовершеннолетних) на маломерном судне «Обь» по реке Уень Кожевниковского района. Водитель без права управления маломерным судном, перевозивший пассажиров без спасательных жилетов, допустил резкое изменение движение судна. В результате из лодки выпал сам обвиняемый и семилетний пассажир. В воде ребенок попал под лопасти винта лодочного мотора. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Мужчина и оставшиеся пассажиры судна были спасены очевидцами произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном и находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвинительное заключение по данному делу утверждено томским транспортным прокурором. Дело направлено в суд.

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