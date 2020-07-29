Пожарные спасли двоих человек из горящего дома в томском поселке

29 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне, 28 июля, в селе Калтай Томского района загорелся 2-этажный кирпичный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 17.27. К приезду пожарных горело в квартире на 1 этаже, в подъезде было сильное задымление. Сотрудники МЧС через окно 2 этажа по трехколенной лестнице эвакуировали 2 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 18.14. В результате в 2-комнатной квартире обгорели стены, мебель и потолок. Площадь пожара составила 30 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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