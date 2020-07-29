Объем выпадающих доходов Томска в 2020г превысит 1 млрд руб. из-за коронавируса

Томский Обзор / Фото: 29 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Бюджет Томска в этом году недосчитается более 1 млрд рублей из-за ситуации с коронавирусом, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на спикер городской думы Сергея Панова.

«По укрупненным оценкам, объем выпадающих доходов по году составляет более 1 млрд рублей налогов, это значительная сумма. Я думаю, что на ближайшем собрании или уже в сентябре будут приниматься меры по уменьшению ряда статей», — сказал он.

По его словам, в настоящее время есть недофинансирование по целому ряду налогов из-за пандемии.

«НДФЛ у нас основной налог, получаемый в городской бюджет, и по нему идет очень жесткая просадка. Мы уже принимали ряд мер по сокращению некоторых расходных статей бюджета. Понимаем, что весь масштаб мы еще не видим, понимаем, что снижение будет и осенью, потому что часть налоговых отчислений отправлена на следующий год, а часть ожидается в конце года. Недофинансирование неизбежно, и оно уже есть. Поэтому мы бюджет на следующий год будем планировать с учетом этого сложного времени», — сказал Панов.

Отвечая на вопрос о том, не были ли ограничительные мероприятия в Томске и Томской области слишком жесткими, он сказал, что областным властям необходимо было ввести ограничительные меры для защиты здоровья людей и при этом не нанести удар по экономике.

«По ощущению людей, мы все-таки сделали возможным прохождение эпидемии в менее напряженном варианте. Хочу заметить, что у нас не было перегибов, как в других регионах», — подчеркнул Панов.

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