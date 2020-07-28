Томских учителей научат монтировать обучающие курсы

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Томский Центр опережающей профессиональной подготовки открывают набор второго потока для прохождения бесплатной образовательной программы «Редактирование учебных видео в программе Adobe Premiere Pro».

Набор слушателей курса будет вестись до 16 августа. Старт программы намечен на 21 августа, форма обучения дистанционная. Данный курс предназначен для людей, которые интересуются созданием видео-контента для образовательной деятельности, но прежде не работали в Adobe Premiere Pro.

«Курс рассчитан на преподавателей образовательных организаций общего, профессионального и высшего образования. Вне зависимости от возраста, любой преподаватель может подать заявку и обучиться. После обучения у слушателя будет навык работы в программе Adobe Рremiere Рro. Это просто инструмент, который педагоги потом смогут использовать в своей работе и по своему усмотрению. Я думаю, что любую образовательную информацию можно оформить в формате видео», - прокомментировала начальник отдела развития ЦОПП Екатерина Семенова.

Обучение будет длиться 24 часа, в него будут входить основы работы в Adobe Premiere Pro, редактирование звука и цветокоррекция. По окончании курса предусмотрена итоговая аттестация в режиме онлайн.

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - Удостоверение о повышении квалификации.

«У нас много образовательных курсов для преподавателей, поскольку приоритетной задачей ЦОПП Томской области является цифровая трансформация экономики региона. Недавно мы анонсировали набор на программу Применение инструментов Google в деятельности преподавателя, Prezi – инструмент для создания интерактивной презентации в режиме онлайн. Конструирование онлайн-курса с применением цифровых инструментов, скоро запускаем новую программу "Разработка одностраничного сайта с помощью онлайн-конструктора Tilda», - сообщила Екатерина Семенова.

Также для людей, которые хотели бы научиться снимать разговорные видео, ставить правильно ракурс и выставлять свет для видео предусмотрен курс от ЦОПП «Климпейкинг в Тик-Токе».





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