Учителей томских школ и техникумов научат снимать клипы для Тик-Тока

Томский Обзор / Фото: 17 июня 2020 // Фото: pixabay.com

Преподавателей школ и техникумов приглашают на бесплатный курс «Клипмейкинг в Тик-Токе», организованный Центром опережающей подготовки Томской области (ЦОПП).

«Мы рассмотрели Тик-Ток, как инструмент онлайн-обучения. Это одно из популярных приложений, в которых есть много возможностей, функционала, он очень популярен, но все немного его сторонятся. Мы решили показать людям, что это не страшно, а очень интересно и с этим можно работать, давайте уже открываться миру в XXI веке и использовать Тик-Ток в своей работе», — рассказывает руководитель методического отдела ЦОПП, продюсер онлайн-курсов Вера Терехова.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, на дистанционных занятиях педагогам расскажут, с чего начать работу в социальной сети, откуда брать контент и как попасть в рекомендации Тик-Тока. Программа состоит из восьми модулей. В первом рассказывается, что такое Тик-Ток, как зарегистрироваться в нем и какие правила в нем действуют. Второй модуль посвящен созданию контента: какие типы контента бывают, жанры, подбор музыки, применение фильтров, для чего может пригодиться Тик-Ток преподавателю. В третьем модуле преподавателям расскажут непосредственно о создании видеоклипов. Следующий модуль посвящен возможностям Тик-Тока для преподавателей, как его применяют в России и идеям педагогических сценариев для образовательных роликов с примерами. Пятый модуль — монтирование видеоклипов в Тик-Токе и сторонних программах. Шестой модуль посвящен публикации клипов в Тик-Токе, общим требованиям к публикации, как взаимодействовать с подписчиками. Седьмой модуль — выгрузка видео из соцсети, восьмой модуль — способы продвижения собственного аккаунта в Тик-Токе.

После каждого модуля слушатели выполнят творческое домашнее задание под руководством эксперта. Курс представляет из себя серию предзаписанных видеолекций с проведением промежуточного вебинара, на котором сотрудники ЦОПП выясняют, как усваивается материал, не возникает ли проблем с его пониманием.

«В видеолекциях даны инструкции по выполнению домашних заданий. Преподаватели смотрят лекцию, узнают, что нужно сделать, что должно у них получиться и по инструкции выполняют домашнее задание, — уточняет Вера Терехова. — Допустим, у нас тема „Что такое Тик-Ток, создание своего аккаунта“. Мы рассказываем, как это все должно происходить, преподаватель смотрит лекцию и тут же в домашнем задании должен выполнить следующие вещи: загрузить Тик-Ток на телефон, создать аккаунт, завести свой личный профиль, оформить его, выбрать картинку, описание вставить».

Продолжительность программы — 36 часов. В конце обучения слушатели получат сертификат о прохождении курса.

«Наш Центр следит за трендами и знакомит томских учителей с передовыми технологиями. Этот курс мы разработали, чтобы научить преподавателей создавать образовательный видеоконтент, ведь школьникам гораздо интереснее смотреть небольшие видеоклипы, чем слушать длинный урок», — прокомментировала начальник отдела развития ЦОПП Екатерина Семенова.

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