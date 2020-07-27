В Томской области стартовала уборочная кампания

27 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

В минувшие выходные в Томской области на уборку озимой ржи вышли механизаторы хозяйства «Вороновское» в Кожевниковском районе, где на сегодняшний день намолочено 444 тонны зерна с площади 177 гектаров.

В пресс-службе обладминистрации также сообщают, что в ООО «Заречное» Томского района приступили к уборке ранних сортов картофеля, капусты и свеклы.

«В этом году уборочная началась на две недели раньше привычных для Томской области сроков, — сообщил замначальника областного департамента по социально-экономическому развитию села Александр Савенко. — Первыми созрели озимые культуры, клин которых в августе прошлого года был увеличен».

В 2020-м аграриям региона предстоит убрать урожай с площади 325,64 тыс. га, в том числе 165,19 тыс. га — зерновых и зернобобовых, 24,57 тыс. га — технических культур, 1,51 тыс. га — картофеля и 558,1 га — овощей.

На 91,3 процента (до 1867 тыс. га) увеличены посевы льна масличного, на 21,1% — гречихи (1976 га), на 13,3% — ячменя (13,9 тыс. га) и на 8,3% — гороха (8,6 тыс. га). Впервые в этом году аграрии посеяли полбу и суданку.

В районах Томской области продолжается кормозаготовка. На 27 июля выполнено 59,1% от плана (в 2019 году — 40,7%).

Напомним, в этом году посевная кампания началась в регионе на 10 дней раньше. Почва прогрелась до необходимой температуры уже к концу апреля. Также ранее губернатор Томской области прогнозировал урожай зерновых в 350 тыс.тонн, что на 3% меньше, чем в предыдущем году.

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