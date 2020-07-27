В Томской области выявили более 700 нарушений при работе с контрольно-кассовой техникой

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2020 // Фото: nalog.ru

С начала года в налоговая служба выявила 757 нарушений в использовании контрольно-кассовой техники. В большинстве случаев зарегистрированные нарушения связаны с отсутствием обязательных реквизитах на кассовых чеках.

Как сообщает пресс-служба регионального УФНС, к числу обязательных реквизитов, в частности, относятся наименование организации или ФИО предпринимателя, адрес места осуществления деятельности, фамилия лица, проводившего расчет, идентификационный номер налогоплательщика, применяемая система налогообложения, наименование товара либо услуги, за которую произведен расчет, их количество и стоимость с указанием скидок и наценок, форма расчета (наличная или безналичная), регистрационный номер ККТ, а также QR-код чека и иные данные.

Также среди нарушений — неприменение ККТ и невыдача чеку или бланка отчетности покупателю.

«Чаще всего подобные случаи выявляются впервые и устраняются хозяйствующими субъектами добровольно. Так, проведение незафиксированных транзакций путем направления в налоговую службу чека коррекции позволяет налогоплательщикам избежать административного наказания за неприменение ККТ, привлечение к которому возможно в течение года с момента совершения правонарушения», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отмечают, что санкция за выявленные нарушения предусматривает административный штраф от одной четвертой, до одной второй суммы расчета, осуществленного без применения ККТ (но не менее десяти тысяч рублей). Для юридических лиц — от трех четвертых до одного размера суммы расчета, но не менее тридцати тысяч рублей.

В результате проведенной налоговыми органами Томской области контрольной работы в первом полугодии текущего года 65 налогоплательщиков региона дополнительно провели транзакции, отбив чеки коррекции на общую сумму более 9,7 миллиона рублей.

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