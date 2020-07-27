При пожаре в томской деревне погиб человек

27 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 27 июля, в деревне Эушта загорелся бревенчатый жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на ул.Береговая поступило в 3.36. Пожар удалось ликвидировать в 4.13. В результате обгорела обрешетка крыши дома, сгорели крытый двор и веранда. Площадь пожара составила 105 кв.метров. На месте работали 3 единицы техники, 18 человек.

На веранде под обрушившимися конструкциями пожарные обнаружили тело 63-летнего мужчины.

Всего за минувшие сутки в Томской области произошло 6 пожаров в Асиновском, Колпашевском, Первомайском и Томском района.

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