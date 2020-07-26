В Томской области 51 новый случай COVD-19, еще один заразившийся скончался

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 65 человек. Один заразившийся скончался, сообщает пресс-служба обладминистрации.

У 10 вновь заболевших обнаружена пневмония, у 23 – ОРВИ, у 18-ти человек инфекция протекает бессимптомно.

В сообщении также отмечается, что смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации.

За весь период в Томской области установлены 3872 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 2348, умерших 30. На сегодняшний день в обсерваторах под Томском находятся 37 человек.

В сообщении также отмечается, что коэффициент распространения инфекции в Томской области снизился до 0,74, что на 0,02 меньше, чем днем ранее. Таким образом, показатели региона соответствуют второму этапу выхода из режима самоизоляции. Он подразумевает разрешение деятельности предприятий торговли большей площади, отдельных образовательных организаций с сохранением ограничений на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях.

Напомним, на минувшей неделе в Томской области разрешили работу открытым верандам ряда кафе, а также очную работу автошкол.

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