Томская пенсионерка хотела заработать в интернете, но потеряла более 830 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Мошенники похитили у пожилой жительницы Томска 830 522 рубля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 79-летняя женщина в интернете познакомилась с мошенницей, которая предложила пенсионерке легкий заработок на инвестициях. Чтобы заработать пострадавшая зарегистрировала личный кабинет на одном из сайтов и оплатила депозит в 71 тыс.рублей, переведя деньги на интернет-кошелек по указанному ей номеру телефона. После злоумышленники убедили женщину перевести еще 759 522 рубля на оплату страховки и налогов и оплату «профицита бюджета». Женщина поняла, что стала жертвой мошенников только когда ее попросили оплатить третью страховку на сумму 195 тыс.рублей.

По данному факту следственным возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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