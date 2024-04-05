В Томске благоустроят Медицинский сквер за 3,6 млн рублей

5 апреля 2024 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске определился подрядчик, который выполнит благоустройство Медицинского сквера на пер. Баранчуковском, 4. Им выступит А. Р. Хлгатян, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что за право заключение контракта конкурировали семь участников, а его итоговая сумма составила около 3,6 млн рублей.

По проекту, подрядчик должен обустроить тротуарные дорожки, выполнить озеленение, восстановить газоны, установить скамейки и урны. Кроме того, в рамках контракта предполагается и благоустройство прилегающей к скверу парковки.

Согласно проектной документации, подрядчик должен будет обустроить тротуарные дорожки, выполнить озеленение, восстановить газоны, установить скамейки и урны. Кроме того, благоустроить прилегающую к скверу парковку.

В пресс-службе отмечают, что Медицинский сквер стал тринадцатым общественным пространством, которые будут благоустроены в 2024 году в Томске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства на этот объект появились в результате экономии по предыдущим торгам. Первоначально планировалось обустроить 12 территорий.

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