В Томске ликвидировали крупную свалку на ул.Трифонова, 1

24 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Накануне, 23 июля, в Советском районе Томска ликвидировали крупную несанкционированную свалку строительного мусора.

Как сообщает пресс-служба мэрии, для уборки строительного мусора весом 96 тонн привлекалось шесть единиц спецтехники, в том числе трактор, самосвал, погрузчик и кран. Территорию очищали при участии районной администрации и регионального оператора по обращению с ТКО — УМП «Спецавтохозяйство г.Томска».

Нарушителю, организовавшему свалку, грозит предупреждение и административный штраф в размере от 3 до 100 тыс.рублей.

Работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок проводятся в рамках нацпроевта «Экология» и муниципального проекта «Чистая страна».

Национальный проект «Экология» входит в число 12 нацпроектов, утвержденных указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Его цель — улучшить экологическую обстановку в России и создать комфортные условия для жизни в стране. Национальный проект включает в себя 11 федеральных проектов. Работа ведётся по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие доступные технологии. Срок реализации нацпроекта — до 31 декабря 2024 года. Его бюджет составляет более четырёх триллионов рублей.

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