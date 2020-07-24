Томский ТЮЗ проведет прослушивание в труппу театра

24 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Елена Фаткулина

До 11 августа выпускники театральных учебных заведений могут подать заявление на прослушивание в труппу Томского ТЮЗа. Для этого необходимо заполнить регистрационную анкету и подготовить произвольную программу.

Как сообщает пресс-служба театра, прослушивания стартуют 13 августа на большой сцене театра (пер. Нахановича, 4, служебный вход со стороны Театрального сквера). О конкретной дате и времени конкурсантам сообщат по указанным в анкете контактам.

Работы конкурсантов оценит художественный совет Томского ТЮЗа.

Все вопросы претенденты могут направить на электронную почту: tomsk_tuz@mail.ru с пометкой «Прослушивание артистов».

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