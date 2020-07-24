Томичи вновь вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах — исследование

Пресс-служба МТС / Фото: 24 июля 2020 // Фото: pixabya.com

В период самоизоляции, с мая по июнь 2020 года, жители Томской области, как и в кризисные 2015-2016 годы, вновь вернулись к отдыху и ведению хозяйства на дачах. Их расходы на стройку выросли на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики МТС после изучения потребительских расходов.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции в мае-июне 2019-2020 годов в специализированных магазинах бытовых принадлежностей, а также в торговых сетях IKEA, Leroy Merlin, OBI, Hoff, «Твой дом», Castorama, «Мосхозторг», «Столплит», «Аскона» и другим торговым точкам, работающим под соответствующими МСС кодами.

В 2020 году наступление дачного сезона и традиционного сезона ремонтов выпало на самый пик самоизоляции. У жителей региона появилось больше времени, чтобы заняться ремонтом квартир, обустройством дач и садоводством, что повлекло увеличение расходов по трем категориям товаров: строительные материалы, садовые принадлежности, товары для дома и ремонта.

Лидерами по темпу роста стали садовые принадлежности (в т. ч. садовый инвентарь, семена, саженцы, горшечные растения, удобрения). В этой категории рост количества транзакций составил 80%, рост трат – 11%. Примечательно, что в России в предыдущие годы на фоне стабилизации экономики продажи этих товаров упали: так, например, в мае-июне 2019 года произошел обвал в 2,4 раза по количеству покупок и в 3,6 раза по объему расходов (по отношению к данным того же периода 2018 года).

На втором месте по приросту продаж в регионе – стройматериалы (в т. ч. лесоматериалы, цемент, песок, кирпич, трубы, ограждения) – количество транзакций в мае-июне 2020 года выросло на 56% по сравнению с прошлым годом, а расходы на них увеличились на 63%.

Наименьший рост продаж в регионе показали мебель, товары для дома и ремонта, куда относятся обои, краски, электрические и осветительные приборы, зеркала, картины, постельные принадлежности, посуда и т.д. Здесь количество транзакций выросло на 19%, а общая сумма расходов – на 15%. Стоит отметить, что в России в предыдущие годы эта категория демонстрировала самый значительный прирост: например, в 2019 году на 61% по количеству покупок и на 77% по расходам по сравнению с 2018 годом.

Несмотря на инфляцию, в Томской области по двум категориям произошло снижение среднего чека: на 3% по товарам для дома и на 39% по садовым принадлежностям. Это свидетельствует о том, что покупатели экономили и выбирали товары дешевле, чем годом ранее. При этом средний чек по стройматериалам вырос на 5%.

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