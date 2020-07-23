В Томске мужчину задержали при попытке дачи взятки чиновнику регионального Россельхознадзора

Томский Обзор / Фото: 23 июля 2020 // Фото: pixabay.com

Накануне, 22 июля, в Томске во время передачи взятки сотруднику регионального Управления Росслехознадзора задержали 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, подозреваемый лично передал деньги инспектору управления за выдачу фито-санитарных сертификатов на автотранспортные средства, загруженные пиломатериалами, без проведения фактического осмотра автотранспортных средств и пиломатериалов.

Сотрудники регионального УФСБ задержали подозреваемого в момент передачи взятки. В результате предотвращен вывоз древесины из Томской области на сумму порядка 9 млн рублей, задержано 22 автотранспортных средства, осуществлявших перевозку более 800 кубических метров пиломатериалов.

На основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги/темы: