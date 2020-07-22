В Томске еще три деревянных дома выставили на торги в рамках проекта «Аренда за рубль»

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2020 // Фото: torgi.admin.tomsk.ru

Три деревянных дома по ул.Советская, 8 и 8б, а также по ул.Пушкина, 28а выставили на торги. Инвесторам предлагается право их аренды на 49 лет в рамках проекта «Аренда за рубль», сообщает пресс-служба мэрии.

Все выставленные на торги лоты являются нежилыми зданиями. Дома на Советской являются объектами исторической среды. Дом на Пушкина — объект культурного наследия регионального значения. Все дома будут переданы инвесторам с условием восстановления их исторического облика.

Торги пройдут 7 августа в 15.00. С подробной информацией об объектах можно ознакомиться здесь.

Информацию о «домах за рубль», а также об объектах, которые выставлены на аукцион, можно посмотреть на 3D портале Томска. Трехмерная карта позволяет рассмотреть не только сами дома, но и расположение исторических объектов, а также окружающую городскую среду.

Муниципальный проект «Аренда за рубль» работает в Томске с сентября 2016 года. Согласно условиям программы, инвесторам предлагается за свой счет отремонтировать старинные дома, взамен получив льготу по арендной плате, которая после завершения восстановления снижается до 1 рубля в год за аренду объекта и 0,1% от стоимости аренды земельного участка. Восстановленные здания можно сдавать в субаренду или пользоваться для коммерческих целей на протяжении 49 лет.

В настоящее время в рамках программы на восстановление инвесторам передано 34 дома.

Дом на Советской, 8 Фото: torgi.admin.tomsk.ru

Дом на Советской, 8б Фото: torgi.admin.tomsk.ru

Фото: torgi.admin.tomsk.ru

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