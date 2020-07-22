Завершается первый этап капремонта усадьбы Лампасакова в Томской области

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

В усадьбе земского доктора Николая Лампасакова в селе Ново-Кусково Асиновского района завершается первый этап капитального ремонта. Здесь отремонтировали кровлю, заменив стропильную систему и установив водосточные трубы, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В карнизных венцах заменили бревна, а также оштукатурили стены и потолки, очистили от старой краски деревянные подоконники, оконные и дверные откосы. Строители заменили электропроводку, но при этом оставили постеленные до революции аутентичные полы. Рабочим еще предстоит покрасить стены, потолки, окна и двери и установить новые оконные рамы. В планах также покраска наружных бревен и возведение парадной лестницы, ведущей на территорию усадьбы. Проверявшие ход работ представители комитета по охране объектов культурного наследия не выявили существенных нарушений. Окончание работ намечено на сентябрь.

Капремонт стартовал в марте. Проект был подготовлен ООО «Томскремстройпроект» и согласован с комитетом по охране объектов культурного наследия. Подрядчик — ООО «Недвижимость» имеет необходимую для работ на объекте культурного наследия лицензию Министерства культуры РФ. Всего из федеральной и областной казны на ремонт дома фельдшера и здания амбулатории направлено 12,74 млн рублей.

«Усадьба Лампсакова — удачный пример, когда объект культурного наследия играет значимую роль в социальных и экономических процессах. Памятник культуры может стать точкой притяжения для туристов всех регионов Сибири и для иностранцев. К тому же, усадьба сибирского врача несет большую мемориальную ценность, связанную с историей края времен революции», — сообщила председатель комитета Елена Перетягина.

Она подчеркнула, что все архаичные постройки комплекса сохранены. После реставрации в здании амбулатории расположится музей бересты, где будут проходить мастер-классы.

Николай Лампсаков — выпускник Томского императорского университета (ныне Томский госуниверситет, ТГУ). В начале XX века врач открыл в селе Ново-Кусково стационар, построенный под его руководством: амбулатория, инфекционное и общее отделения, дом врача и фельдшера были оборудованы водопроводом и канализацией — для тех времен это было большой редкостью.

Лампсаков был и терапевтом, и акушером, и хирургом, но при этом платы за лечение не брал. В годы Гражданской войны врач помогал всем без исключения. Под домом доктора до сих пор сохранился подземный ход, через который он выводил раненых — «белых» или «красных», в зависимости от того, кто из враждующих сторон занимал местность.

В 1937 году Лампсаков был арестован по ложному обвинению и расстрелян, а больницу превратили в родильным дом.

В 2008 году открылся культурно-туристический комплекс «Сибирская усадьба Н.А. Лампсакова», который состоит из шести домиков, готовых принять туристов. В здании, где раньше проживал сам Лампсаков, разместилась мемориальная экспозиция, которая рассказывает о работе и быте земского врача и событиях Гражданской войны. Также в комплекс усадьбы входит первый в Томской области Музей бересты.

Фото: tomsk.gov.ru

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