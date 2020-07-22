«Газпромнефть-Восток» расширяет социальное сотрудничество с районами Томской и Омской областей

22 июля 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

«Газпромнефть-Восток» заключил соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2020 год с Парабельским и Каргасокским районами Томской области, а также с Тарским районом Омской области.

Подписи под документами поставили Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока», Александр Карлов, глава Парабельского района, Андрей Ащеулов, глава Каргасокского района, и Евгений Лысаков, глава Тарского муниципального района Омской области.

В соглашениях отражены общественно-значимые проекты, которые будут реализованы при поддержке «Газпромнефть-Востока» в текущем году. Предприятие окажет помощь в благоустройстве территорий, развитии социальной инфраструктуры и культурно-досуговой жизни райцентров Томской и Омской областей.

При участии «Газпромнефть-Востока» в Парабели будет осуществлен капитальный ремонт центральной котельной. В Каргаске средства будут направлены на капитальный ремонт районного дома творчества. В Тарском районе при поддержке предприятия будут реализованы 7 проектов, направленных на улучшение инфраструктуры сельских школ.

– Наше сотрудничество с северными районами Томской области и Тарским районом Омской области длится с 2007 года. На протяжении 13 лет мы последовательно и неизменно поддерживаем с региональными властями взаимовыгодное партнерство, которое позволяет улучшать качество жизни, вносить позитивные изменения в быт людей с помощью результативных социальных инвестиций, – отметил Константин Карабаджак, генеральный директор «Газпромнефть-Востока».



Соглашения о партнерстве заключаются ежегодно в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города».

Одним из крупных проектов, реализованных ранее в Каргасокском районе, стал капитальный ремонт инфекционного отделения районной больницы. В результате 20 000 человек теперь получают квалифицированную медицинскую помощь в райцентре, не выезжая для этих целей в город. Для Парабели значимым стал проект по созданию семейного парка на центральной улице. Именно здесь разместился первый в 400-летней истории села фонтан. В Таре, а также в сельских поселениях к каждому новому учебному году ремонтируются школы, проводится их оснащение новым оборудованием, спортивным инвентарем.

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