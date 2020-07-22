Nordstar в августе возобновит полеты из Томска в Кызыл

22 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

АО «Авиакомпания Нордстар» (торговая марка NordStar) с 3 августа возобновит регулярные рейсы по маршруту Томск-Кызыл-Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные томского аэропорта.

Информация также подтверждается на сайте NordStar, где уже открыта продажа билетов на данное направление.

Рейсы будут выполняться на самолете ATR-42-500 дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Как сообщалось, рейс Томск-Кызыл вошел в число субсидируемых региональных маршрутов на 2020 год. Nordstar выполнила по данному направлению только один рейс — 30 марта, в день его запуска. Несмотря на то, что загрузка борта была обеспечена, рейсы были приостановлены из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее полеты по этому маршруту выполнялись, но только до 1990-х годов. Последние годы Томск и Кызыл связывает лишь регулярный автобусный рейс, который осуществляется раз в неделю. Время в пути составляет 21 час.

АО «Авиакомпания «Нордстар» создано в 2008 году на базе ОАО «Авиакомпания «Таймыр». Базовые аэропорты — «Домодедово» (Москва), «Емельяново» (Красноярск) и «Алыкель» (Норильск). Согласно материалам Росавиации, в 2019 году «Нордстар» перевезла 1,28 млн пассажиров, что на 9,9% меньше, чем годом ранее.

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