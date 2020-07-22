Уволен обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска Суриков

22 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Мэр Томска Иван Кляйн удовлетворил заявление об увольнении своего заместителя Евгения Сурикова, которого обвиняют в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

«Мэр подтвердил, что через адвоката Сурикова поступило заявление об увольнении, он его удовлетворил. С 20 июля Суриков освобожден от должности», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, 16 июля Сурикова задержали по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, вице-мэр получил взятку от жительницы Томска за покровительство.

СКР по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), Сурикова арестовали.

Тэги/темы: