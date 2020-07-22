У Томска появится свой дизайн-код

22 июля 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Рабочая группа, созданная в декабре прошлого года комитетом по градостроительству, землепользования и архитектуре Думы, пришла к выводу, что разработка дизайн-кода в Томске целесообразна и необходима. Об этом шла речь на заседании комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре во вторник, 21 июля.

Администрации города в течение месяца рекомендовано определить, на какие элементы городской среды дизайн-код будет влиять и какая ответственность будет предусмотрена за его нарушение.

- Мы хотим услышать, что новый свод правил будет регулировать в Томске. Считаем, что это важнейший и ключевой момент. Будет ли он распространяться на цветовые решения городских фасадов и крыш или мы говорим только об адресных табличках домов и видах остановочных комплексов. Какие правила должен отразить этот документ и какая ответственность возможна за несоблюдение этих правил. Какие вещи будут нести четкое регулирование, какие будут носить рекомендательный характер. Все это необходимо заранее продумать и предусмотреть, чтобы приступить к разработке проекта дизайн-кода, - прокомментировал председатель Думы города Томска Сергей Панов.

По общему мнению депутатов комитета, в первую очередь, нововведения должны помочь навести в городе «визуальный порядок» и исключить хаотичное расположение настенных вывесок и наружной рекламы.

Напомним, в декабре власти Томска называли нецелесообразной разработку дизайн-кода, настаивая на том, что его функции прописаны в паспортах фасадов зданий. Отмечалось также, что разработка подобного документа имеет смысл на локальных исторических территориях города после утверждения границ исторического поселения.

Ранее вопрос разработки дизайн-кода города поднимали общественники и урбанисты, поясняя, что именно этот документ, свод правил и требований, определяет то, как должна выглядеть наружная реклама, каким будет облик улиц и общественных пространств. В свою очередь замгубернатора Евгений Паршуто также отмечал, что дизайн-код должен быть создан для каждой улицы Томска.

Дизайн-код — это проиллюстрированный набор правил проектирования, требований и рекомендаций по вопросам физического развития местности. Графические и письменные компоненты дизайн-кода подробно и точно строят дизайнерское видение генерального плана при проектировании и разработке объекта.

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