Томские ученые научились измерять температуру в глубине тела, это поможет в диагностике рака

Томский Обзор / Фото: 22 июля 2020 // Фото: tusur.ru

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) нашли способ измерения глубинных температур тела с помощью микроволновых радиометров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Достоинством радиометрических методов при неинвазивном измерении глубинных температур тела человека является возможность получения данных оперативно и непрерывно, в реальном масштабе времени, при этом пассивная радиолокация безвредна для здоровья», — сообщил профессор кафедры конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры ТУСУРа Александр Филатов.

По его словам, ученые разработали совершенно новый принцип работы радиометров, смоделировав очень чувствительный прибор, который не реагирует на внешние помехи.

В ходе исследования ученым добились измерения температуры тела на глубине до 7 см. Метод может быть востребован для диагностики рака груди. Ученые работают над тем, чтобы технологию можно было применять и для других локализаций.

По данным пресс-службы ТУСУРа, важность измерения внутренней температуры тела обусловлена тем, что практически все болезненные процессы связаны с воспалением и с изменением температуры органа или участка тела. Например, в месте скопления раковых клеток происходит локальное увеличение температуры. На этой стадии рентген и ультразвук еще не в состоянии зафиксировать изменения.

ТУСУР создан в 1962 году как институт радиоэлектроники и электронной техники, статус университета получил в 1997 году; ведет подготовку бакалавров, специалистов и магистров по всем основным разделам электроники и радиотехники, программирования, информационной безопасности, электронной и вычислительной техники, автоматики и систем управления, информационных технологий.

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