В Томске завершается ремонт «Доходного дома Андреева»

21 июля 2020 / Томский Обзор

В Томске заканчиваются ремонтные работы объекта культурного наследия «Доходный дом Андреева» (ул. Обруб, 4). В данный момент здание находится в пользовании Западно-Сибирского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия». Планируется, что оно станет новым корпусом вуза.

В рамках проектах была предусмотрена реставрация здания с сохранением несущих конструкций, восстановление крыши, а также ремонт перекрытий. Утраченные элементы декора и ограждения планировалось воссоздать по аналогам.

«Всего в течение 2019-го работы по сохранению были проведены на 50 ценных зданиях, в том числе на 11 федеральных памятниках. Так, 60 млн рублей израсходовано на реставрацию памятника регионального значения „Доходный дом Андреева“ (ул. Обруб, 4), построенный в конце XIX века в историческом районе „Болото“», — официальный интернет-портал Администрации Томской области.

В здании будут находиться аудитории и всё, что нужно для учебного учреждения. Этажи, с первого по третий, и подвал будут отданы под занятия для учащихся. На четвертом этаже расположится администрации.

Дом был построен до 1895 года и принадлежал томскому купцу Кузьме Андрееву, а с 1915 года — его наследникам.

С 1890 и по 1938 года здание использовалось как конторы губернского управления, затем как магазин, находившейся на первом этаже и жильё, под которое отдали второй и третий этаж.

В 1943–1945 г. в доме располагался энергетический техникум, в 1943–1978 г. — находился коммунально-строительный техникум. Позже в здании размещалось профессиональное училище № 39, затем — кулинарное училище.

22 декабря 1993 года Доходный дом Андреева был принят на государственную охрану Постановлением Главы Администрации Томской области.

В октябре 2018 года в здании произошел пожар.

Сейчас в доме ведутся отделочные работы. Завершение ремонта и сдача объекта планируется в августе 2020 года.

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