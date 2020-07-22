В Томске пройдет краеведческий субботник

22 июля 2020 / Томский Обзор

На следующей неделе, 1 августа, томичей приглашают на первый краеведческий субботник, который пройдет в районе Заозерье на улице Войкова.

Как сообщает пресс-служба администрации города, участников мероприятия помимо уборки ждет познавательная программа от томского гида Элины Михальцовой, которая расскажет об истории возникновения района и его первых жителях. После все желающие смогут принять участие в квесте «Исследуя Заозерье» и получить памятные сувениры.

«Подобные субботники планируются в августе и сентябре — на улице Татарской и Воскресенской горе. А далее планируем улицу Дзержинского и другие, представляющие интерес с точки зрения популяризации исторического и культурного потенциала города. В финале каждого субботника будет экскурсия по историческому району и цифровизация — размещение табличек с кодами на исторических зданиях и интеграция исторического контента в формат аудиогида, чтобы любой желающий смог прослушать аудиоэкскурсию скачав QR-код», — сообщает организатор мероприятия Светлана Савина.

Собранный мусор будет утилизирован по согласованию с Ленинской администрацией. Также уточняется, что участники субботника получат индивидуальные средства защиты — маски, перчатки, антисептики. Мероприятие начнется в 12.00 и будет проводиться на улице с соблюдением социальной дистанции.

В связи с большим количеством желающих присоединиться к мероприятию, участников просят предварительно записаться по телефону: 8-961-890-20-39.

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