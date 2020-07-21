Томские ученые займутся внедрением технологий на одном из крупнейших химпредприятий страны

Томский Обзор / Фото: 21 июля 2020 // Фото: tsu.ru

Представители химического кластера Томского госуниверситета и одного из крупнейших химических предприятий России КАО «Азот» договорились о взаимодействии в сферах переработки рапсового масла, отработке технологий изготовления глиоксалевой кислоты и производстве опытной партии соды по технологии ТГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, договоренности были достигнуты во время совещания, в котором приняли участие сотрудники химического факультета и Инжинирингового химико-технологического центра ТГУ.

«Мы представили „Азоту“ возможности химических подразделений университета, их заинтересовали наши компетенции и разработки, и мы договорились их отрабатывать. В частности, было предложено заняться переработкой рапсового масла, а также внедрить технологию производства глиоксалевой кислоты», — отметил Алексей Князев, директор ИХТЦ.

ТГУ подготовит для «Азота» образцы катализаторов, водорастворимых полимеров, схему производства соды и технологию переработки отходов производства и другие разработки, чтобы на предприятии смогли провести испытания продуктов, сравнить с промышленными аналогами и предложить стратегии внедрения.

Один из аспектов, заинтересовавших «Азот», — это технология синтеза соды в лабораторных условиях, и представители компании планируют производство опытной партии. Напомним, что сотрудники ИХТЦ уже получили заказ на производство сырья для новосибирского завода «Экран», который входит в холдинг РАТМ — один из крупнейших российских производителей стеклотары.

КАО «Азот» является крупнейшим предприятием химической промышленностей за Уралом, специализируется на производстве азотных удобрений и аммиачной селитры сельскохозяйственного и промышленного применения.

Глиоксалевая кислота — органическое вещество, широко применяемое в медицине и фармацевтике. Она используется при производстве антибиотиков, антигипертензионного препарата, а также свободных добавок для кальция пентотената (состава, использующегося при лечении полиневропатии, невралгии, экземы, трофических язв, ожогов, заболеваний верхних дыхательных путей, бронхита и др.).

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