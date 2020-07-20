Пожилая женщина попал под колеса иномарки в Томске
Сегодня утром, 21 июля, в Томске под колеса Honda Partner попала 73-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.00 на ул.Красноармейской, 105. По предварительным данным, 61-летний водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Её доставили в медучреждение.
Госавтоинспекция призывает томичей быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. В темное время суток рекомендуется применять световозвращающие элементы. Водителям необходимо быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, а также при движении по прилегающим территориям.